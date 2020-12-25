Натуральная красота: 45-летняя Навка без макияжа запечатлелась у новогодней елки

Многие звезды шоу-бизнеса уже давно подготовились ко встрече Нового года – не только нарядили елочку, оформили интерьер дома праздничным декором, но и выбрали тот самый особый наряд, в котором выйдут к гостям встречать 2021-й.

А некоторые уже даже начали отмечать. Католическое Рождество отпраздновали Ксения Собчак, приготовившая пряного гуся, и Дмитрий Тарасов с Анастасией Костенко – они порадовались, что на Мальдивах могут прочувствовать этот праздник.

Но большинство все-таки в томительном ожидании. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая вместе с дочкой Надей от Дмитрия Пескова уже нарядила елочку, запечатлелась на ее фоне. Пока еще без праздничного образа – девушка решила устроить домашнюю фотосессию и облачилась в клетчатую рубашку.

Полное отсутствие макияжа на лице звезды не многим подписчикам понравилось – они привыкли видеть Навку во всей красе.

«Что то здесь такая старая!!», «Не очень удачное фото», «Без грима как-то старо выглядит Татьяна», «Постарела мать!», «Татьяна, я вас не узнала», «Возростная женщина. Вот оно увядание», «Не надо так, плохое фото», «А мне очень нравится натуральная красота Татьяны. Мягкая улыбка, домашняя атмосфера», «Как постарела!!!», «Совсем не похоже на Татьяну Навку», — недоумевают фолловеры.

Сейчас Татьяна Навка погружена в работу с головой – звезда подготовила несколько мюзиклов на льду, в которых выступает сама вместе с многочисленными чемпионами по фигурному катанию.

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