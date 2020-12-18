«Наша роскошная елочка»: Костенко показала, как дочки в одинаковых платьях резвятся у хвойной красавицы

В семье футболиста Дмитрия Тарасова и модели наступила пора ожидания праздника.

Знаменитости, воспитывающие маленьких детей, в числе первых поспешили нарядить новогоднюю елочку к празднику, чтобы сделать ожидание более атмосферным. Например, Татьяна Навка с пятилетней дочкой Надей украсили хвойный символ Нового года в «золото», Эммануил Виторган с дочурками Эстель и Кларой – в яркие гирлянды и шары.

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Праздник пришел и в дом Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко, где подрастают две дочки-погодки. Молодая мама показала, как они нарядили лесную красавицу.

«Наша роскошная елочка», — подписала видео Костенко.

На кадрах модель запечатлела дочек от Тарасова, наряженных в одинаковые розовые платья с пышными юбочками. Сестренки, сидя у елочки, с удовольствием позировали маме и резвились друг с другом.

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