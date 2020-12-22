«Потрясающая Королева Марго»: Навка в сказочном костюме запечатлелась с Дробязко на льду

45-летняя Татьяна Навка вовсю готовится к новогодним ледовым шоу, в которых не только предстает в качестве продюсера и организатора. Олимпийская чемпионка выступил в роли Людмилы в паре с мужем Анастасии Заворотнюк, Петром Чернышевым.

Задействованы в музыкальном представлении и другие звезды фигурного катания. Чемпионка Литвы и многократны призер чемпионатов Европы в танцах на льду Маргарита Дробязко также выйдет на арену. И Навка не забыла поздравить свою коллегу, которая 21 декабря отмечает день рождения, с этим знаменательным днем.

«Моя дорогая и потрясающая Королева Марго, С Днем Рождения!!! Я уже даже не представляю лед своих сказок без вас с Повиласом; вы же мои надежные, любимые и профессиональные!», — обратилась Навка к имениннице.

Олимпийская чемпионка поделилась фото именинницы с выступлений. На одном из них Навка в костюме Людмилы позирует с Дробязко в образе Наины. К слову, в этом же мюзикле задействован муж Маргариты, фигурист Повилас Ванагас.

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