«Для вас наши полеты»: Навка показала, как парит над ледовой ареной

45-летняя Татьяна Навка давно завершила спортивную карьеру, но не попрощалась со льдом. Олимпийская чемпионка регулярно выходил на арену, особенно в новогодние каникулы. Звезда участвует в нескольких сказочных шоу, в которых задействованы также многие именитые фигуристы.

Накануне Навка сняла моменты репетиции с мюзикла «Руслан и Людмила», показы которого вот-вот начнутся во Дворце спорта «Мегаспорт». Оказывается, фигуристка готова удивлять в шоу, продюсером которого также является, не только безупречным катанием, вокальными партиями звезд эстрады, но и завораживающими полетами надо льдом и зрителями. Она показала, как парит над землей, и сняла это на видео:

«Для вас наши полеты», — сообщила звезда.

Показала Навка и полет фигуристки Маргариты Дробязко, которая исполняет роль Наины в мюзикле. Кадры со стороны оказались еще более захватывающими.

Смотрите также