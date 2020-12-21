«Получаю удовольствие»: Навка появилась на студии звукозаписи в трендовом трикотажном костюме

Фигуристка Татьяна Навка выглядит стильно в любой ситуации. Для выходов в свет звезда льда выбирает модные аутфиты, которые говорят о ее безупречном вкусе и не оставляют ее незамеченной. А для повседневных образов девушка предпочитает удобство и комфорт, но не забывает о трендах.

Так, Навка появилась в студии звукозаписи в трендовом трикотажном костюме. Комплект песочного цвета, состоящий из объемного худи и джоггеров, к слову, — один из актуальных трендов сезона.

Фигуристка озвучивала сказку про Снежную королеву и между делом повеселилась, подняв настроение не только себе, но и окружающим.

«Получаю удовольствие», — призналась Навка.

А недавно Татьяна Навка поддержала тренд на пайетки, появившись на программе у Максима Галкина в сверкающей блеском юбке мидакси и белой рубашке.

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