Яркий контраст: Хилькевич вслед за Федоровой украсила елку красными игрушками и искусственным инеем

Эксперт «Модного приговора» отмечал, что белое напыление в этом сезоне особенно актуально.

Отечественные звезды с радостью ожидают Нового года, многие из них уже подготовились к празднику, украсив свои дома.

Оксана Федорова установила у себя елочку, покрытую искусственным инеем, на ветвях которой развесила множество мерцающих шаров, среди которых выделялись игрушки красного цвета. Кроме того, ведущая украсила лесную красавицу пучками алых листьев, выполненных из пластика.

«Праздник к нам приходит!» — подписала она обнародованный в Сети снимок.

Анна Хилькевич тоже похвасталась перед фолловерами своей новогодней елочкой. Она оказалась на удивление похожей на ту, что поставила «Мисс Вселенная». Тоже с белым покрытием и игрушками главенствующего красного цвета.

«Просто сказочная елочка!», «Аня, какая же у вас елочка очаровательная!», «Елка – восторг!» «Просто прелесть ель», — откликнулись на пост актрисы ее почитатели в Сети.

К слову, ранее мы писали о трендах в дизайне новогодних елей. Как рассказал эксперт «Модного приговора», имитация инея на иголках сейчас пользуется популярностью у россиян. Кроме того, актуальны трэш-елки с игрушками в виде коронавируса.

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