«Запрещены красные игрушки»: на «Модном приговоре» показали, как должна выглядеть елка в год Быка

Приветствуются черные и белые шары, а также изображения коронавируса.

В эфире «Модного приговора» на Первом канале заговорили об актуальных новогодних елках. Гость программы декоратор Инга Карачкова показала тренды этого сезона, представив два варианта: трэш-елку и классическую.

На первом дереве розового цвета оказались игрушки с признаками уходящего года — изображением коронавируса, а также с медицинскими масками. По словам эксперта, так люди смогут символично попрощаться с неприятностями, которые были в 2020-м году.

«Мы как бы просим коронавирус: «Уходи уже!». Такие игрушки пользуются популярностью еще и потому, что кто-то хочет просто хайпануть на этом», — заметила Инга.

Классическую елочку украшали атрибуты наступающего года: игрушки в виде бычков, с серебряным и золотым блеском, белые шары, которые символизируют снег, а также черные, которые должны ассоциироваться с носиком символа года.

«В этом году запрещены красные, темно-синие и бирюзовые игрушки», — сказала декоратор.

Она заметила, что в тренде елки с белым напылением в виде инея, очень пестрые, с игрушками разных фактур и узоров. Для украшения лесных красавиц могут использоваться самые неожиданные вещи, к примеру, стаканчики из-под кофе или жестяные банки от напитков. «То есть мусор», — резюмировал ведущий шоу Александр Васильев. Он категорически отказался поддерживать эту необычную моду.

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