«Праздник приходит!»: Федорова похвасталась изысканной новогодней елкой в красных бантах

Для удачного фотокадра ведущая облачилась в белоснежный костюм.

Оксана Федорова в преддверии Нового года нарядила елочку и украсила свой дом атрибутами праздника, расставив игрушки в виде снеговиков и Санта-Клаусов.

Лесная красавица брюнетки оказалась покрытой специальным белым напылением, который имитирует иней. А акцентным цветом выступил красный. Именно в этом оттенке на елочку повесили стеклянные шары и банты.

Телеведущая продумала и свой стиль, запечатлевшись возле елки во всем белом — в тон ее декоративному покрытию и фоновым игрушкам.

«Праздник к нам приходит!» — с восторгом подписала обнародованный в Сети кадр Федорова.

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