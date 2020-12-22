В голубом на фоне неба: Чехова, облаченная в арабскую абайю, отметила 43-летие в пустыне

Анфиса Чехова в этом году отметила день рождения в пустыне, специально для этого она прибыла в Арабские Эмираты со своим другом Эдуардом Демченко.

На 43-летие ведущая примерила голубые джинсы и национальную арабскую одежду – абайю нежно-голубого цвета. На фоне прозрачного неба в песках она выглядела особенно привлекательно.

Приятель Анфисы проявлял к ней знаки внимания, однако она заверила публику, что мужчина не является ее бойфрендом, якобы, они просто уже много лет хорошо дружат.

До места торжества они добирались на верблюдах, при этом Чехова с командирской ноткой в голосе указывала Демченко: «Едь величественно».

В пустыне пару ждал ужин при свечах и представление. Русские туристы увидели традиционный танец дервишей и фаер-шоу.

К слову, о дне рождения телеведущей не забыл и ее сын Соломон, который остался дома в Москве. Ребенок отправил трогательное послание для мамы, в котором пожелал ей нового мужа и второго ребенка.

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