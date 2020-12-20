«Арабская ночь»: Чехова в юбке оттенка пломбира устроила танцы в дубайском ресторане

21 декабря Анфисе Чеховой исполнится 43 года, в преддверии дня рождения ведущая отправилась в Дубай, чтобы отпраздновать его по-особенному. Как оказалось, с тем же желанием улетел в Эмираты и близкий друг телезвезды Эдуард Демченко, ведущий проекта «Красота по-русски» и косметолог.

В день именин мужчина облачился в арабский наряд и в сопровождении Анфисы появился в ресторане. Чехова выбрала сдержанный комплект оттенка пломбира, состоящий из юбки миди с разрезами и свитера крупной вязки. За столом они уединились вдвоем. При этом в личном блоге девушка поспешила заверить, что с Эдуардом они просто друзья, хотя им часто приписывают отношения.

Тем не менее, в столь скромной компании ведущей явно не было скучно, она с удовольствием смотрела шоу, которое показывали тут же в заведении. А когда заиграла музыка, стала танцевать прямо возле стола, размахивая в такт мелодии салфеткой.

«Арабская ночь! Спасибо всем за поздравления, именинник был счастлив», — прокомментировала Чехова в Instagram.

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