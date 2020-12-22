«Желаю мужа хорошего!»: сын разведенной Анфисы Чеховой трогательно поздравил ее с 43-летием

Анфиса Чехова решила в этом году необычно отметить свой день рождения. Она специально улетела в Дубай, чтобы встретить свое 43-летие в пустыне. Компанию ей составил в путешествии косметолог и телеведущий Эдуард Демченко. Девушка утверждает, что мужчина ей просто друг.

Оставшийся дома 8-летний сын звезды Соломон, рожденный от экс-мужа, актера Гурама Баблишвили, не забыл про праздник матери. Специально для нее мальчик записал видеообращение, которое Анфиса обнародовала в личном блоге. Слова ребенка искренне растрогали девушку.

«Мамочка, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю добра, желаю счастья! Желаю, чтобы ты была всегда здоровой, чтобы тебя всегда любили, чтобы тебя не доставала Картошка (собака ведущей, — прим. автора), чтобы у тебя родился ребенок и мужа хорошего!» — резюмировал наследник Чеховой.

Смотрите также