«Красоты много не бывает!»: 70-летняя Бабкина предстала в приталенном синем жакете и юбке из тюля

Певица и телеведущая Надежда Бабкина много лет ведет программу «Модный приговор». Звезда, что называется, в теме последних трендов и актуальных тенденций, а потому сама выглядит стильно и со вкусом. Соведущая Бабкиной по программе, фэшн-эксперт Эвелина Хромченко причислила певицу к современным «иконам стиля» за ее чувство прекрасного.

На этот раз Бабкина предстала в синем приталенном жакете с черными лацканами и полупрозрачной длинной юбке из невесомого тюля черного цвета, которую надела поверх брюк. Именно так сейчас предлагают обыгрывать наряды многие эксперты, в том числе и Александр Васильев, историк моды.

«Красоты много не бывает!», — подписала снимок артистка.

И фолловеры не смогли не согласиться с любимицей: «Наденька, Вы прелесть, действительно модная и народная», «Самая красивая Надя!», «Смотрю Модный приговор только тогда, когда Вы там присутствуете. Как Вы умеете рассказать, отчитать, убедить! Сижу, на ус мотаю. Еще Вы — красавица миру на диво!».

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