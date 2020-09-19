«Кудряшки»: 70-летняя Бабкина с новой прической задорно станцевала под Лободу

Этой весной Надежда Бабкина буквально после празднования своего 70-летнего юбилея заболела коронавирусом. Народная артистка угодила в клинику, где две недели боролась с двусторонней пневмонией. Угроза миновала, и Бабкина вернулась к привычным делам, и даже, по мнению многочисленных поклонников, стала еще энергичнее, моложе и красивее.

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То, что энергии Бабкиной в свои годы не занимать, артистка волей-неволей демонстрирует в самых разных обстоятельствах.

Например, после отдыха в Сочи «казачка Надя» вернулась домой и освоила электросамокат. А сейчас после посещения салона красоты обновленная и красивая Бабкина зажгла под Лободу и ее новый хит «Бум-бум». Получилось очень задорно и ярко.