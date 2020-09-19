Первые кадры со съемок дог-шоу «Лучший пес»: видеообзор
Видео
Наряды Анны Нетребко: как она сочетает цвета и фактуры
Видео

«Кудряшки»: 70-летняя Бабкина с новой прической задорно станцевала под Лободу

Певица посетила салон красоты, в котором преобразилась.

«Кудряшки»: 70-летняя Бабкина с новой прической задорно станцевала под Лободу
Надежда Бабкина. Фото: globallookpress.com

Этой весной Надежда Бабкина буквально после празднования своего 70-летнего юбилея заболела коронавирусом. Народная артистка угодила в клинику, где две недели боролась с двусторонней пневмонией. Угроза миновала, и Бабкина вернулась к привычным делам, и даже, по мнению многочисленных поклонников, стала еще энергичнее, моложе и красивее.

То, что энергии Бабкиной в свои годы не занимать, артистка волей-неволей демонстрирует в самых разных обстоятельствах.

Например, после отдыха в Сочи «казачка Надя» вернулась домой и освоила электросамокат. А сейчас после посещения салона красоты обновленная и красивая Бабкина зажгла под Лободу и ее новый хит «Бум-бум». Получилось очень задорно и ярко.

«Если утро начинается в любимом салоне, то и остальной день пройдет прекрасно! За мои кудряшки спасибо», — подписала видео Бабкина.

Тэги

Бабкина фотоНадежда БабкинаНадежда Бабкина последние новостиновая прическа