«В Новый год в новом образе»: 66-летняя Успенская в трикотажном костюме показала праздничную прическу

Певица тщательно готовится к главной ночи года.

Многие знаменитые модницы уже выбрали себе то самое платье для встречи Нового года. Например, телеведущая Ксения Бородина остановилась на мини-платье пастельного желтого цвета с люрексом. Фишкой наряда стали высокие плечи – тренд текущего сезона, на который посоветовал обратить особое внимание историк моды Александр Васильев.

Эстрадная дива Любовь Успенская тоже определилась с нарядом. Это будет сверкающее серебром платье из пайеток, как того требует год Металлического Быка. А теперь 66-летняя звезда продемонстрировала свою прическу.

«В Новый год войду в новом образе», — сообщила исполнительница шансона.

Успенская позировала у зеркала в трендовом трикотажном костюме молочного цвета. Поклонники смогли рассмотреть со всех сторон новую укладку любимицы – завитый пышный хвост.

«Какая хорошенькая!», «Какая шикарная женщина», «Такое нежное и атмосферное фото», «Белый цвет вам очень идет», «Прекрасна как всегда!!», — пишут фолловеры.

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