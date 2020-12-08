«Я нашла идеальное платье!»: Бородина для встречи Нового года выбрала наряд с драпировкой и подплечниками

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина регулярно подчеркивает, что обожает шопинг. Практически каждые выходные девушка балует себя обновкой – то сумочку приобретет, то стильной парой обуви пополнит свою внушительную коллекцию. Но и у нее случается та самая девичья боль, когда найти «идеальное платье» очень сложно.

Но похоже, Ксении повезло. Девушка накануне нашла свой блестящий наряд для особого повода – встречи 2021-го года. Красавица примерила его и поняла – это то, что нужно. И показала его своим подписчикам в Instagram.

«В преддверии Нового года все в поисках идеального платья. А оно у меня есть! Смотрите, какое клевое, — обрадовалась теледива. И подтвердила: «Кажется, я нашла идеальное платье для встречи Нового года. Смотрите, какое красивое. Очень классное платье!».

Оказалось, что это платье цвета охры с люрексом, длины мини. Талию подчеркивает перекрестная драпировка. Также наряд включает в себя один из остромодных трендов сезона – высокие маскулинные плечи, усиленные подплечниками.

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