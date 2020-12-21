«Как в тоннеле ужасов»: Гарри и Лиза Галкины посетили квест Снежной королевы в театре

С приближением Нового года многие заведения устраивают различные праздничные мероприятия для самых маленьких. В Московском театре юного зрителя специально для детей организовали загадочный квест по закулисью. И в числе первых поучаствовали в нем наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина, семилетние двойняшки Гарри и Лиза.

«Пришли к моей подруге Нонне Гришаевой в Московский областной театр юного зрителя», — рассказал Галкин.

Перед тем, как начать приключение, Гарри Галкин поразмышлял над тем, что же его ждет: «Надеюсь, не будут как в тоннеле ужасов выскакивать с такими ножами».

Нонна Гришаева успокоила мальчика и подготовила его к тому, что будет интересно – квест с названием «Тайна Снежной Королевы» загадочный, но не страшный. Отправившись в приключение, ребята поучаствовали в разных исследованиях, поисках и активностях и разгадали все загадки суровой волшебницы.

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