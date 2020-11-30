«Наше домашнее «Музыкалити»: Гарри Галкин порадовал отца знаниями легенд мирового рока

Семилетний сын Пугачевой не только безошибочно назвал группу AC/DC, но и с удовольствием подпел.

В семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина растут не по дням, а по часам двойняшки Лиза и Гарри. Брат с сестрой учатся в первом классе, занимаются на фортепиано, изучают французский язык, а также превосходно ориентируются в музыке — причем не только современной.

Максим Галкин снял домашнее видео, как его наследник зажигает под легендарную группу AC/DC, подпевая музыкантам.

«Наше домашнее «Музыкалити», — подписал шоумен видео.

Галкин решил проверить музыкальные знания сына и спросил, как называется группа, которая звучит. И Гарри безошибочно назвал австралийский рок-бэнд, который с 70-х годов прошлого века и до сих пор будоражит сердца фанатов по всему миру.

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