«Смотрела все выпуски»: Пугачева назвала Кузьмину в «Ледниковом периоде» профессионалом

Накануне на Первом канале состоялся полуфинал «Ледникового периода» — популярного телешоу с участием звезд на льду. Максим Галкин собрал звезд проекта за одним столом на программе «Сегодня вечером», чтобы обсудить подходящий к концу сезон.

Сам телеведущий признался, что иногда смотрит выпуски. А вот его жена, Алла Пугачева, является настоящей поклонницей «Ледникового периода».

«Алла всегда смотрит, следит, всегда знает, кто как выступает», — рассказал Галкин. И добавил: «Я когда собирался сейчас на эту программу, спросил, кто там, что там. Ну она говорит: «Кузьмина катается как профессионал», — сказала Пугачева, потому что она-то смотрит все эти выпуски».

К слову, именно пара Ольги Кузьминой и Александра Энберта является фаворитом шоу. Свой успех на льду актриса объясняет хореографической подготовкой – она с малых лет занимается танцами. Кстати, мама Ольги Кузьминой верит в победу дочери и подчеркивает, что номера дочери на льду душу переворачивают.

Финал «Ледникового периода» состоится уже 26 декабря. Именно тогда станут известны победители нового сезона.

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