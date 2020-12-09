В стиле СССР: Юлия Высоцкая украсила свою новогоднюю елку винтажными игрушками

Юлия Высоцкая не скрывает, что испытывает слабость к винтажным и антикварным вещам. Ее знаменитая кухня, которую регулярно видят зрители НТВ в программе «Едим дома!» полна посуды и приборов, купленных на блошиных рынках в самых разных странах. Этакий своеобразный домашний мини-музей.

Актриса даже свою новогоднюю елочку украсила не современными игрушками и стильными фонариками, а теми, что сохранились со времен СССР. В личном блоге звезда поделилась снимком лесной красавицы, скромной на вид, но со своей изюминкой. Ведь ее созерцание способно породить удивительные воспоминания из детства у тех, кто помнит простое и бесхитростное советское время.

К слову, в Instagram Юлии можно увидеть и совсем другой экземпляр новогодней елки – артистка не удержалась и сделала селфи на фоне перевернутого дерева в одном из кафе.

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