«Помогал, раскатывал кусочки теста»: Подольская со старшим сыном от Преснякова похлопотали на кухне

Певица призналась, что мгновения, проведенные с семьей, - самые ценные в жизни.

Певица Наталья Подольская минувшей осенью снова стала мамой. У нее появился второй сынок от Владимира Преснякова-младшего. Малыша назвали Иваном и уже покрестили.

Старшего сына, 5-летнего Артемия, Подольская старается не обделять вниманием. И накануне вместе с мальчиком мама похлопотала на кухне.

«Готовили вместе с Темой хворост. Этот довольный, улыбчивый мальчик на фото мне по-настоящему помогал, раскатывал кусочки теста на квадратики, а маме оставалось только пожарить!», — рассказала Подольская.

Звезда призналась, что ценит проведенные дома мгновения. Недавно наряженная новогодняя елка придала уюта и внесла атмосферу волшебства в интерьер семейного гнездышка Подольской и Преснякова.

Напомним, звезды поженились летом 2010 года. Спустя пять лет Наталья родила первенца.

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