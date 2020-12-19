«Зачем мне делать укольчик?» : Галкин заснял спор двойняшек Лизы и Гарри за обеденным столом

Наследники Аллы Пугачевой позабавили не только отца, но и пользователей Сети серьезным разговором.

Максим Галкин в этом году не часто появлялся на публике. Он почти не выступал, но при этом регулярно снимался в телепередачах. Алла Пугачева из-за пандемии коронавируса тоже редко покидала свой замок в деревне Грязь. Однако им некогда скучать, так как у них есть дети: Лиза и Гарри. Двойняшки в этом году пошли в школу, поэтому теперь рано встают. А после учебы они придумывают новые занятия и часто приобщаю к ним маму и папу.

Накануне Максим запечатлел малышей, которые общались за обеденным столом. Обычно они всегда с теплотой относятся друг к другу. Но даже между детьми Пугачевой порой возникают споры. Несколько лет назад они спорили за чашкой чая. Теперь их затронула тема прививок. По всей видимости, родители утром предлагали им сделать их, но Лиза отказалась. Брат решил выяснить, почему она так этому сопротивляется.

«Лиза, может тебе сделать укольчик?» — предложил Гарри. «Зачем мне делать укольчик, если я и не болею?» — удивилась девочка. «Ну, конечно! Ты же не соглашаешься, потому что боишься этого делать», — заявил ее брат. «И тебе надо сделать укольчик, потому что тебе надо провериться?» — предложила Лиза. «Я не боюсь, Лиз! Папа три раза мне колол», — ответил ей мальчик. «А от чего ты взял, что я боюсь?» — возмутилась дочка Примадонны. «Ты не соглашалась на ужине: „Аааа, папа, пожалуйста, не надо!“» — пояснил ей брат. «А сейчас я уже не хочу, а сейчас я уже хочу. Даже не страшно», — сменила тактику малышка. «Болтушка!» — отметил Гарри. «Болтушка, которая любит болтушку! Вот как я смонтировалась!» — съехидничала девочка.

Затем они стали спорить, кто взял наушники. Сын Галкина надел их на сестру, а потом вспомнил, что это его гаджет. Они подразнили друг друга, показав языки.

«А — Аргументированность», — написал Максим под видео.

Поклонники восхитились двойняшками и их отношениями. «Замечательные детки», «Напомнило старое видео про то как они вдвоем чай пили, лошадь опасную и т.д.», «Какие же они замечательные», «Лиза невероятная, волосы прям у меня в детстве», «Интересные становятся практически каждый день, но так жаль, что дети очень быстро растут», — прокомментировали пост подписчики.

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