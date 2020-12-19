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Разноцветный праздник: Рудковская вслед за Галкиным похвасталась новогодним оформлением сада

Особняк светской львицы на Рублевке освещают тысячи рождественских огоньков.

Разноцветный праздник: Рудковская вслед за Галкиным похвасталась новогодним оформлением сада
Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Чем ближе Новый год, тем ярче горят свечи и гирлянды в домах звезд, которые уже успели нарядить елочку и украсить интерьер. Семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой не ограничилась внутренним оформлением замка и преобразила любимый сад шоумена и Примадонны. Елка, растущая на территории усадьбы, тоже оказалась наряжена яркими игрушками.

Вслед за Галкиным похвасталась новогодним оформлением придомовой территории и светская львица Яна Рудковская. Жена Евгения Плющенко устроила в саду настоящую сказку с сине-голубой подсветкой и светящимися фигурками. Заиграла разноцветными огнями и елочка, растущая возле дома Рудковской.

 

Внутри особняка Яны Рудковской на Рублевке тоже поселился праздник. Знаменитость поставила дизайнерскую елочку Louis Vuitton, а также стала оформлять интерьер обилием еловых шишек и веток.

Яна Рудковская украшает дом к Новому году
Яна Рудковская украшает дом к Новому году. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

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