Малышка на стиле: Лиза Галкина утеплилась зимой в бело-лиловую шубку-чебурашку

Дочь Аллы Пугачевой сочетала ее с вязаной шапкой и длинным шарфом.

Лиза Галкина принарядилась к холодам. Малышка теперь добирается в школу в лилово-белой шубке-чебурашке, украсив ее воротник шарфом с аппликацией в виде бантов на концах. Голову девочки венчает шапка крупной вязки с помпоном из натурального ворсистого меха. Сапожки маленькая звездочка носит тоже белые.

В этом милом образе в компании брата Гарри девочку запечатлел ее папа Максим Галкин, выставив кадр в личном блоге.

«В школу», — подписал он фото.

Также артист не забыл украсить снимок хештегами: #каждоеутро и #такиживем.

Милый стиль девочки и ее кокетливый внешний вид сразу привлек внимание публики:

«Лизок — такая очаровательная конфетка!», «Ну что за прелесть эта девочка», «Лизонька – настоящая принцесса», «Эта малышка еще разобьет не одно сердце», — написали в Сети фолловеры.

Кроме того, на фото было трудно не заметить Аллу Пугачеву в домашнем халате, которая вышла проводить своих детей на учебу и случайно попала в кадр. «Сзади мама такая счастливая», «Игра «Найди Аллу Борисовну»», «Алла чудесна на заднем плане», — также написали почитатели семьи звезд.

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