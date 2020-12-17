«Я свободная женщина»: Волочкова рассказала правду об отношениях с таинственным возлюбленным

Анастасия Волочкова известна как бывшая солистка Большого театра, а также как красивая танцовщица. У нее было множество романов с влиятельными мужчинами и бизнесменами. Однако больше года назад у девушки появился новый бойфренд. Она предпочла его скрывать от посторонних глаз. Балерина не показала его ни Ксении Собчак, ни Андрею Малахову, которые приходили в ее особняк. А в начале года в свой день рождения она объявила о скорой свадьбе.

Поклонники с нетерпением ждали, когда наступит дата 20.11.20, но торжества не было. А когда Анастасия улетела на Мальдивы с возлюбленным, то поделилась кадром, где словно держала в руках свадебный букет. Однако замуж она так и не вышла. Вернувшись в Москву балерина дала интервью для передачи «Алена, Блин!». Она отказалась говорить, кто является ее женихом, но озвучила его качества.

«Давай я лучше качества опишу! Красивый, молодой, стройный, сексуальный безмерно, это очень важная составляющая в отношениях мужчины и женщины. Он очень заботливый, нереально добрый, с чувством юмора», — заявила звезда.

Ведущая решила выяснить, где Волочкова нашла такого мужчину. Сначала девушка не хотела отвечать, но в итоге поделилась сокровенным.

«Бог послал! Ты знаешь, любовь не находят. Хочешь поржать? Нас свел его Величество случай. Это произошло в нотариальной конторе. Я выписывала доверенность, он тоже», — призналась артистка.

Она развеяла все слухи и о своей свадьбе. Анастасия рассказала правду, что пока играть свадьбу не собирается, а красивую дату она назвала, так как ей просто нравятся такие даты.

«Я свободная женщина, я не замужем! Мне хватило! Я пока вообще никуда не собираюсь. Добрые люди, я никому не говорила, что у меня будет свадьба в этом году, уже уходящем 2020», — высказалась знаменитость.

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