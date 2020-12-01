«Смотрится выигрышно»: Волочкова резко изменила стиль, представ в элегантном образе

Анастасия Волочкова вместе с Прохором Шаляпиным приняла участие в новом проекте Первого канала «Гражданская оборона». Программа будет выходить по будням в 14.10.

В студию балерина пришла в неожиданно сдержанном образе, примерив черное силуэтное платье с V-образным вырезом и уложив волосы в лаконичную прическу. Стайл звезды не остался незамеченным, бьютимейкер-стилист Марина Корабель в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro высоко оценила и наряд артистки, и макияж, и даже ее волосы.

«Анастасия выглядит очень элегантно, за счет аккуратно уложенных от лица волос, неброского макияжа. Ну и черный цвет всегда смотрится выигрышно. Дополняют образ аккуратные серьги, французский маникюр и одно акцентное кольцо, что очень хорошо!» — прокомментировал эксперт.

Анастасия Волочкова не стала скрывать, что над ее имиджем для ТВ поработал специалист, которому пришлось восстанавливать волосы после мальдивского солнца и моря. Напомним, балерина провела отпуск на островах в компании своего любимого мужчины. Это был ее 17-й визит в этот райский уголок.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Корабель — бьютимейкер-стилист, преподает парикмахерское искусство, стиль и макияж. Ее клиентами являются многочисленные российские звезды, включая Юлианну Караулову, Нюшу, Аллу Михееву, Марианну Максимовских и многих других

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