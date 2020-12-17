«Когда ребенок спит»: Подольская в трикотажном мятном костюме похвасталась плоским животиком

Певица во второй раз стала мамой полтора месяца назад и довольно быстро пришла в форму.

38-летняя Наталья Подольская минувшей осенью подарила мужу, 52-летнему Владимиру Преснякову-младшему, еще одного сына. Малыша назвали Иваном и уже покрестили. Молодая мамочка в промежутках между уходом и кормлением крохи старается находить время себе и своим хобби.

В новой публикации Подольская поделилась фотографией, на которой позирует в мятном трикотажном костюме, состоящем из кроп-топа и джоггеров. Не остался незамеченным для внимательного взгляда многих подписчиков плоский животик молодой мамы. Звезда довольно быстро пришла в форму и даже уже примерила концертное платье для новогоднего выступления.

Сама Подольская отметила, что у нее наступило время для чтения. «Я люблю читать. Откладываю телефон и беру книгу в руки: когда ребенок спит, в самолете, на отдыхе», — поделилась Подольская.

Напомним, Подольская и Пресняков поженились в 2010 году. Первенец в паре родился спустя пять лет, его назвали Артемием. Мальчик помогает маме по хозяйству, и недавно вместе с ней стряпал хрустящий хворост.

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