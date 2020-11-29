«Обожаю!»: Подольская с малышом на руках запечатлелась с несколькими поколениями Пресняковых

38-летняя Наталья Подольская в октябре стала мамой во второй раз. У них с Владимиром Пресняковым-младшим появился еще один сынок, которого назвали Ванечкой. И праздник, который отмечается в последнее воскресенье ноября, стал поводом, чтобы собраться большой семьей – несколькими поколениями Пресняковых.

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Певица поделилась теплым семейным фото, на котором держит на руках своего месячного малыша Ванечку, а окружают ее родные и близкие: мама Нина Антоновна, муж, старший сын Артемий, а также родители супруга — Елена и Владимир Пресняковы.

«Обожаю!», — призналась звезда.

Для совместного фото молодая мама выбрала беспроигрышный стильный наряд – белую блузку и джинсы. Подписчики порадовались за большое семейство и написали в комментариях:

«Очень приятно на вас смотреть! Берегите друг друга», «Красивая семья! Приятно вас видеть», «Мне так нравится Елена Преснякова! Замечательная Мама у Володи!!!», «Замечательная семья», «Очень приятно на вас смотреть! Берегите друг друга», — написали люди.

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