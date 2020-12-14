«Родила себе подарок»: Брежнева облачилась в одинаковые белые платья с дочкой для фотосессии

Вера Брежнева нечасто делится семейными фото. Певица предпочитает личную жизнь оберегать от лишнего внимания. Уже пять лет она живет в браке с Константином Меладзе.

У пары нет общих детей, но они вместе воспитывают дочку артистки от прошлых отношений Сару. А вот старшая наследница Веры — Соня — давно живет в США, но поддерживает общение со звездной родительницей. Недавно они виделись, когда певица приезжала домой в Киев.

Не так давно Вера прилетела в Москву. Она уже украсила особняк к праздникам. А 14 декабря артистка еще ночью поздравила свою младшую дочку с днем рождения. Она показала, как девочка стала прыгать в постели и даже встала в «мостик» от радости.

«А вы также радуетесь, когда наступает день рождения?» — спросила звезда.

Позже певица опубликовала кадры из совместной фотосессии с именинницей. Они позировали в одинаковых белых платьях свободного кроя на природе. По всей видимости, съемка проходила в Италии, где у Брежневой есть дом.

«11 лет назад родила себе подарок. Желаю нам продолжать быть близкими , счастливыми и обниматься почаще. С днем рождения, Сара», — написала она.

Поклонники восхитились трогательными фото. Многие отметили, что певице идут романтические образы в стиле family look. «Какая красавица», «Сара так на вас похожа», «Крутые фотки», «Очень милая девочка», «Какие вы роскошные», «Две принцессы», «Ой, платья крутые», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что ранее Вера призналась, что хочет завести еще двоих детей.

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