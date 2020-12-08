Брежнева устроила танцы на стуле, примерив высокие шпильки с брюками джоггерами

Вера Брежнева поделилась в личном блоге кадрами с репетиции танца под новый хит «Сестра». Знаменитая блондинка представила номер на стуле, изящно кружась на нем.
Артистка примерила комфортные черные брюки джоггеры, базовую белую футболку, завязанную на животе, и совсем неудобную обувь – открытые туфли на высокой шпильке. Видимо, для того, чтобы на сцене в образе чувствовать себя комфортно с отработанными элементами. Но, как оказалось, на состоявшемся позже выступлении все-таки не обошлось без сюрпризов.
«Настроение — танцы на стуле. Нашла видео нашей репетиции и так всегда — репетируешь с нормальным стулом, а на площадке мягкое надувное кресло в два раза ниже!» — написала она в Instagram.
«Верочка, какая же вы изящная», «Восхитительно двигаетесь», «Вот дал же бог такую пластику, просто богиня танцев», «Такая хорошенькая и тоненькая, как газель», «Вера, отличная песня, отличный танец, отличная фигура и лицо. Как вы все успеваете?» — прокомментировали видео поклонники звезды.