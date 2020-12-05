«Встретили подружку»: Брежнева в объемном пуховике и вязаной шапке-ушанке прогулялась по саду

Вера Брежнева в этом году путешествовала меньше обычного из-за пандемии коронавируса. Однако почти все лето и осень она провела не дома. Девушка сначала побывала в доме в Италии, а потом добралась до Киеве. Певица смогла уделить время родственникам, увидеться со старшей дочкой Соней, сестрами и мамой. Также артистка снялась в шоу «Супер топ-модель». А в конце ноября она вернулась в Москву.

Брежнева успела устроить вечеринку для близких в честь годовщины со дня создания своего бьюти бренда. А накануне певица поздравила своего мужа Константина Меладзе с тем, что он написал музыку для сериала «Нежность». К слову, на днях он стал лауреатом премии «Виктория», став лучшим композитором. А 5 декабря Вера отправилась на прогулку по саду, расположенному рядом с их особняком. Она повстречала белку.

«Утром гуляли и встретили подружку», — похвасталась звезда.

Также певицу порадовало солнце, которое вышло из-за туч. Брежнева облачилась в объемный черный пуховик, актуальный в этом сезоне, а также вязаную шапку-ушанку и защитную маску.

«Наконец-то солнышко. Тот случай, когда в маске теплее», — отметила девушка.

Многие поклонники восхитились снимками. Некоторые отметили, что любят наблюдать за жизнь артистки. Фанаты отметили, что она выглядит стильно даже вне сцены. «Какая красотища», «У вас так снежно», «Очень забавная», «Красивая девушка», «Все мы такие этой зимой», «Ой, белка чудо», «Вы такая естественная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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