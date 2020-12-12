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«У меня все горит праздником»: Волочкова показала утопающий в новогодних гирляндах особняк

Балерина украсила дом не только внутри, но и снаружи.

«У меня все горит праздником»: Волочкова показала утопающий в новогодних гирляндах особняк
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Считанные дни остаются до Нового года – и пролетят они очень быстро. Поэтому уже многие звезды успели оформить свои дома по-праздничному, а также нарядить елочку. Накануне погрузилась в приятные хлопоты актриса Юлия Высоцкая. Жена Андрея Кончаловского несколько часов украшала символ Нового года, а потом не без гордости продемонстрировала результаты в Instagram.

Балерина Анастасия Волочкова уже тоже установила дома елку. Лесная красавица звезды в высоту довольно внушительная, и оформлена в лучших традициях роскоши. Не забыла танцовщица и про фасад своего особняка.

«Посмотрите, какой теперь дом! Это Лас-Вегас!», — сняла на видео, как оформлен снаружи коттедж, Волочкова. И признала: «У меня все горит праздником!».

Особняк буквально утонул в огоньках, создавая атмосферу сказки и приближающегося новогоднего торжества. Балерина осталась довольна.

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