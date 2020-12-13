«Любимая жена султана»: Муцениеце в чалме и бикини цвета шафрана очаровала поклонников

Агата Муцениеце в настоящий момент наслаждается отпуском на Мальдивах. Актриса прибыла на райские острова в сопровождении детей Мии и Тимофея от Павла Прилучного. Уделяя немало внимания своим наследникам, любимица публики не забывает про себя, заполняя свой Instagram фотографиями в бикини.

Звезда уже устроила пляжную фотосессию в красном пляжном купальнике, опубликовав целую серию снимков. Красиво изогнув спину, Агата продемонстрировала привлекательную татуировку от живота до груди.

И вот новые посты в личном блоге. На сей раз Муцениеце облачилась в бикини оттенка шафрана, который Александр Васильев называл в числе самых трендовых в этом сезоне. Звезда «Закрытой школы» примерила с ним бирюзовый платок, накрутив его на голову словно чалму. Этот образ с привкусом Востока оказал чарующее воздействие на почитателей артистки.

«Сногсшибательная королева!», «Любимая жена султана», «Прямо Шахерезада», «Секси», «Султана только не хватает», — написали фолловеры в Сети.

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