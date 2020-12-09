«Как она спину выгнула!»: Муцениеце в экстремальном бикини заворожила публику

Агата Муцениеце вместе с детьми Мией и Тимофеем отправилась отдыхать на Мальдивы. После серии публикаций в социальных сетях в духе «хорошая мама и ее малыши» она зарядила в личный блок целую серию снимков в красном мини-бикини.

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«Много фоточек в купальнике не бывает. Ну, типа, ой, а я и не заметила что меня фоткают, такая вся непринужденная», — подписала она кадры.

На снимках актриса демонстрирует свои шикарные формы в разных ракурсах: вблизи, издалека, спереди, сзади и сбоку. Что говорить, Агата действительно выглядит великолепно. Особо сильно впечатление на публику произвел кадр, где она возлежит на берегу Индийского океана, сделав эффектный прогиб в пояснице.

«Как она спину выгнула!», «Что она вытворяет! Грация кошки», «Бомбическая девушка», «Очень красивая и стройная, Прилучный сейчас локти кусает», «Как можно потерять такую роскошную женщину?», «Знойная леди в красном», «Это невероятно! Агата, как вы похорошели», — прокомментировали снимки пользователи Сети.

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