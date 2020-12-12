«Продержался довольно долго после инсульта»: жена Валентина Гафта назвала причину его смерти

Жена актера Валентина Гафта актриса Ольга Остроумова заявила, что причиной смерти ее мужа стал инсульт. После него он восстанавливался несколько лет, но до конца сделать это не смог. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Да, подтверждаю. Валентина Иосифовича нет. Инсульт был у него, это последствия инсульта, он продержался довольно долго после инсульта», — сообщила Остроумова, слова которой приводит «РЕН-ТВ».

Отметим, что похороны всенародного любимца пройдут 15 декабря. Он будет похоронен на Аллее актеров на Троекуровском кладбище.

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Напомним, что серьезные проблемы со здоровьем у Гафта начались в 2017 год. Тогда он упал и сильно ударился. Позже он перенес операцию. В 2019 году попал в больницу с инсультом левого полушария головного мозга.

Позже он смог частично восстановить свое здоровье, но о полном выздоровлении речи, конечно, уже не шло. Известно, что в последнее время Гафт передвигался в инвалидном кресле.

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