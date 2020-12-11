Бузова в дерзкой мини-юбке и коротком топе вышла на сцену

В Москве сняли очередной новогодний концерт с участием знаменитостей. Разумеется, не обошлось и без Ольги Бузовой. Ведь популярность телеведущей сейчас бьет рекорды, и телеканалы стараются приглашать ее на мероприятия.

Для выступления Бузова выбрала белоснежный образ — дерзкую мини-юбку и откровенный топ. Дополнила Ольга образ блестящими туфлями на огромном каблуке цвета металлик.

На концерте также отметились Егор Крид, Клава Кока, Zivert, Даня Милохин, Николай Басков и многие другие. Телеверсию мероприятия зрители смогут увидеть в эфире «Музыки Первого» в новогоднюю ночь.

Напомним, Ольга Бузова прославилась благодаря шоу «Дом-2». Сначала она была участницей проекта, а потом стала ведущей. Но настоящая слава пришла к ней после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Телеведущая решила выплеснуть всю боль от расставания в творчество и записала альбом, ставший платиновым.

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