Джинсы и уютный свитер: Ольга Бузова оделась в одном стиле с Давой для съемок

Ольга Бузова в последние месяцы едва находила время на отдых. Девушка стала участницей шоу «Ледниковый период», поэтому постоянно проводила время на ледовой арене. Ей нелегко давались трюки, поддержки и разные маневры, но она не стала сдаваться и в итоге смогла впечатлить судей. Татьяна Навка, которая сидит в жюри, призналась, что Ольга смогла дойти до финала.

Примечательно, что во время выступлений телеведущую всегда поддерживал Давид Манукян. Блогер даже приезжал на съемки шоу, чтобы быть рядом с возлюбленной в важный для нее момент. А так как теперь у Бузовой появилось больше свободного времени, она стала посещать вечеринки и проводить вечера с избранником. Накануне девушка устроила съемку с Давой. Они поделились отрывками совместного трека «Снежинки», сняв на него клип.

Для такого случая Ольга облачилась в джинсы с высокой талией и белый свитер с зимним принтом в виде оленей. В одном стиле с ней оделся бойфренд. «Мы кое-что снимаем. Кто угадает, что?» — стал интриговать поклонников артист.

На съемочной площадке пара продемонстрировала идиллию. Они целовались и обнимались, не стесняясь камер. Фанты обрадовались тому, что чувства молодых людей не угасли. Более того, многим пришелся по вкусу их family look. «Такие миленькие», «Мы ждем новый ролик», «Идеальная пара», «Оля, прям расцвела», «Крутая парочка», «Такие сладкие», «Ой, свитера просто огонь», «Котики вернулись», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

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