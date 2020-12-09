«Ой, что будет»: Ольга Бузова в белоснежном мини-платье и на шпильках отметилась на сцене

Телеведущая поделилась кадрами с репетиции «белой» вечеринки, где она будет главной звездой вечера.

Ольга Бузова привыкла быть в центре внимания. Девушка после развода с Дмитрием Тарасовым стала певицей. И хоть многие критиковали девушку и даже не принимали в круги звезд шоу-бизнеса, она смогла добиться признания. Телеведущая выпустила несколько клипов, а во время гастролей собирала тысячи людей в залах. В этом году девушка почти не выступала из-за пандемии коронавируса. Лишь несколько раз она спела в ночных клубах минувшей осенью.

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Однако уже 10 декабря Ольга сможет спеть свои хиты и порадовать публику. Она стала одной из участниц масштабного шоу SnowПати, которое состоится в «ВТБ Арене». Это своеобразная белая вечеринка, на которой все облачаются в белое. За день до этого события телеведущая приехала на репетицию. Она решила подразнить фанатов кадрами, на которых предстала в коротком платье белоснежного цвета. Наряд напоминал жакет без рукавов. Туфли-лодочки на шпильке дополнили ее образ.

«Ну что, у нас генпрогон завтрашнего мероприятия SnowПати», — поделилась она. «Ой, что будет», — заинтриговала звезда.

Бузовой сделали высокий хвост, а также накрасили девушку. Макияж с акцентом на глаза подчеркнул ее природную красоту. Поклонники восхитились тем, как выглядит девушка. Многие отметили, что после участия в «Ледниковом периоде» она сильно постройнела. Тм более, что наряд подчеркнул ее длинные ноги. «Какая красивая», «Ой, ждем», «Классное платье», «Модель», — стали писать пользователи Сети.

Напомним, что также участниками вечеринки станут: Егор Крид, Мот, Дава, Зиверт, Даня Милохин и другие знаменитости.

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