«Оригинально»: Хромченко объяснила, почему нужно обратить внимание на пальто-рубашку

На передачу «Модный приговор» муж Виталий привел свою жену Лилию. Они оба – военные, правда, он еще служит, а она – в отставке. 27 лет героиня программы носила форменную одежду, и как только «вырвалась на свободу», то пустилась во все яркое и кричащее.

Муж обвинил жену за ее страсть к сверкающим нарядам – стразам, пайеткам и цвету. И народный стилист, приглашенный на выпуск, предложила свой вариант образа для Лилии. Она переодела героиню комфортный мягкий аутфит.

Изюминкой образа стало пальто-рубашка. Фэшн-эксперт Эвелина Хромченко посоветовала модницам присмотреться к этой детали гардероба – сейчас она в тренде.

«Ее очень полезно приобрести для своего гардероба», — рекомендует Хромченко. И объясняет: «Потому что дешево, потому что оригинально, и потому что надолго этой вещи хватит – ее впоследствии можно будет использовать».

К слову, у многих звездных модниц уже есть в гардеробе пальто-рубашка. Дочка Дмитрия Маликова Стефания уже выгуляла не одну модель трендовой верхней одежды. Также как и Юлия Барановская – недавно она похвасталась удлиненным вариантом пальто рубашечного кроя.

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