«Нас ждет взрыв нового гламура»: Хромченко рассказала, какой стиль идет на смену «уродливой моде»

Телеведущая Эвелина Хромченко – признанный фэшн-эксперт. К советам и рекомендациям ведущей программы «Модный приговор» прислушиваются не только телезрительницы, но и знаменитости. Например, накануне блогер Ирена Понарошку пригласила Хромченко на «прямой эфир», чтобы поговорить о тенденциях в мире моды.

Эвелина Хромченко рассказала, что очень скоро мода кардинально изменится. Придут 70-е и оттеснят стиль 90-х, который изрядно приелся дизайнерам.

«Вернется элегантность на смену ugly fashion, которого слишком много уже везде, все этого наелись», — заявила эксперт. И пояснила: «Никто не хочет уже больше носить огромные тяжелые уродливые кроссовки, все хотят чего-то значительно более изящного».

Фэшн-эксперт пояснила, что это желание подхлестнула пандемия. Именно в тяжелые времена людям особенно сильно хочется нарядиться и выйти в свет. И как только трудный коронавирусный период останется позади, случится смена стилей.

«Нас ждет просто взрыв нового гламура, и я абсолютно уверена в этом. Будет приступ красоты, потому что после каждого тяжелого испытания человечество это всегда очень активно приветствует», — заметила Хромченко.

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