Леди на стиле: Барановская выгуляла трендовое пальто рубашечного кроя

Юлия Барановская – одна из самых стильных звезд экрана. Телеведущая регулярно демонстрирует отменный вкус, выгуливая трендовые образы и наряды. И, как настоящая модница, она не смогла пройти мимо остромодного сейчас пальто-рубашки.

Оказалось, что у Барановской уже несколько трендовых новинок. Одну из них, укороченную, девушка выгуливала на футбольный матч. А на особый выход обзавелась белоснежным утепленным пальто рубашечного кроя, которое она выгуляла накануне. Длинная модель оверсайз с разрезами по бокам гармонично сочеталась с высокими сапогами.

Причем, стоит отметить, что модель, в которой с удовольствием покрасовалась Юлия, включает сразу два горячих тренда – рубашечный фасон и плюшевую фактуру. Поэтому в очередной раз Барановская подтвердила звание известной модницы.

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