Цымбалюк-Романовская опубликовала любимый анекдот Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская была замужем за Арменом Джигарханяном несколько лет. Друзья актера не одобряли этого брака и даже обвиняли пианистку в присвоении денег мужа, хотели упечь за решетку.
Когда Армена Борисовича не стало – Виталина очень переживала. Она выкладывала архивные фото и видео актера, вспоминала интересные случаи из их совместной жизни. А сейчас решила опубликовать любимый анекдот Джигарханяна.
Ночь. К Рабиновичу стучат в дверь.
— Вам кого?
— Рабиновича.
— А что вы хотите?
— Поговорить.
— И сколько вас человек?
— Двое.
— Вот между собой и поговорите.
Как вы думаете, о чем этот анекдот?