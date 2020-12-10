Какие вещи забираем с собой из 2020-го в 2021 год: видеообзор модных трендов
Видео
Лера Кудрявцева: «Юля Савичева рассказала о семейной драме»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Цымбалюк-Романовская опубликовала любимый анекдот Джигарханяна

Сразу предупреждаем - он двусмысленный.

Цымбалюк-Романовская опубликовала любимый анекдот Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская была замужем за Арменом Джигарханяном несколько лет. Друзья актера не одобряли этого брака и даже обвиняли пианистку в присвоении денег мужа, хотели упечь за решетку.

Когда Армена Борисовича не стало – Виталина очень переживала. Она выкладывала архивные фото и видео актера, вспоминала интересные случаи из их совместной жизни. А сейчас решила опубликовать любимый анекдот Джигарханяна.

Ночь. К Рабиновичу стучат в дверь.

— Вам кого?

— Рабиновича.

— А что вы хотите?

— Поговорить.

— И сколько вас человек?

— Двое.

— Вот между собой и поговорите.

Как вы думаете, о чем этот анекдот?

Смотрите также

Тэги

Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-РомановскаяВиталина Цымбалюк-Романовская последние новости