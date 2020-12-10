Цымбалюк-Романовская опубликовала любимый анекдот Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская была замужем за Арменом Джигарханяном несколько лет. Друзья актера не одобряли этого брака и даже обвиняли пианистку в присвоении денег мужа, хотели упечь за решетку.

Когда Армена Борисовича не стало – Виталина очень переживала. Она выкладывала архивные фото и видео актера, вспоминала интересные случаи из их совместной жизни. А сейчас решила опубликовать любимый анекдот Джигарханяна.

Ночь. К Рабиновичу стучат в дверь. — Вам кого? — Рабиновича. — А что вы хотите? — Поговорить. — И сколько вас человек? — Двое. — Вот между собой и поговорите.

Как вы думаете, о чем этот анекдот?

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