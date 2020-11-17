Виталина Цымбалюк-Романовская обнародовала прощальное видео Армена Джигарханяна

Экс-супруга Армена Борисовича Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская прервала молчание, которое хранила весь этот день, пока шло прощание с маэстро. Армена Джигарханяна, скончавшегося 14 ноября, похоронили во вторник, 17 ноября на Ваганьковском кладбище.

Артист будет покоиться рядом со своей дочерью, которая погибла больше тридцати лет назад совсем юной девушкой. Проститься с Арменом Джигарханяном в Московский драмтеатр пришли тысячи людей — поклонники актера, друзья, родные, коллеги, ученики.

Бывшая супруга знаменитости Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой он прожил в браке несколько лет решила пропустить скорбное мероприятие, объяснив свое нежелание прийти к гробу Армена Борисовича тем, что рядом с ним много ее врагов.

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Уже после похорон молодая женщина по-своему простилась с бывшим супругом, опубликовав в Instagram видео, на котором запечатлен Армен Борисович. Он спускается вниз по лестнице, затем уезжает куда-то на своем автомобиле.

Подписчики Цымбалюк-Романовской поняли, что таким образом она делится с ними своим горем, эмоциями и болью. И тут же отозвались.