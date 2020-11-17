Виталина Цымбалюк-Романовская обнародовала прощальное видео Армена Джигарханяна

Экс-супруга Армена Борисовича Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская прервала молчание, которое хранила весь этот день, пока шло прощание с маэстро. Армена Джигарханяна, скончавшегося 14 ноября, похоронили во вторник, 17 ноября на Ваганьковском кладбище.
Артист будет покоиться рядом со своей дочерью, которая погибла больше тридцати лет назад совсем юной девушкой. Проститься с Арменом Джигарханяном в Московский драмтеатр пришли тысячи людей — поклонники актера, друзья, родные, коллеги, ученики.
Бывшая супруга знаменитости Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой он прожил в браке несколько лет решила пропустить скорбное мероприятие, объяснив свое нежелание прийти к гробу Армена Борисовича тем, что рядом с ним много ее врагов.
Уже после похорон молодая женщина по-своему простилась с бывшим супругом, опубликовав в Instagram видео, на котором запечатлен Армен Борисович. Он спускается вниз по лестнице, затем уезжает куда-то на своем автомобиле.
Подписчики Цымбалюк-Романовской поняли, что таким образом она делится с ними своим горем, эмоциями и болью. И тут же отозвались.
«Виталина, я через экран телефона ощущаю вашу боль. В каждом посте вы «кричите», «Примите от всего сердца мои соболезнования!Я чужой человек… Но мне искренне хочется вас обнять», «Виталина, не переживайте. Адекватные люди все на вашей стороне. Все нормальные люди знают, что если бы Армен Борисович жил с Вами, он жил бы ещё долго!» — поддержали Виталину ее поклонники.
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