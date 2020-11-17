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В Московском драматическом театре началась церемония прощания с Арменом Джигарханяном

Народного артиста СССР похоронят рядом с дочерью на Ваганьковском кладбище.

В Московском драматическом театре началась церемония прощания с Арменом Джигарханяном
Прощание с Арменом Джигарханяном. Фото: Ольга Храбрых

В Московском драматическом театре началась церемония прощания с актером Арменом Джигарханяном, который несколько дней назад ушел из жизни в возрасте 85 лет.

Прощание с Арменом Джигарханяном
Прощание с Арменом Джигарханяном. Фото: Ольга Храбрых

После этого артиста похоронят на Ваганьковском кладбище, рядом с дочерью. Спецкор Teleprogramma.pro ведет прямую-онлайн трансляцию с места событий.

Отметим, что народ постепенно подходит к театру. Ожидается, что в прощании примут участие несколько тысяч человек.

Напомним, что Армен Джигарханян сильно болел в последние годы своей жизни. У него был сахарный диабет и все сопутствующие этому заболевания. Здоровье актера сильно подорвал скандал, связанный с именем его третьей жены пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. В официальном браке они были всего полтора года. После Джигарханян утверждал, что пианистка похитили у него огромную сумму денег, а также следила за его перемещениями. Добавим, что перед смертью он успел узаконить отношения со второй женой Татьяной Власовой.

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