Lady in red: Валерия в алом строгом костюме с бриджами появилась на съемках

Певица Валерия в 52 года обладает стройной фигурой и очень молодо выглядит. Историк моды Александр Васильев недавно подметил, что наряды звезда выбирает всегда актуальные и продуманные. Поэтому каждый ее образ является поистине запоминающимся.

На этот раз певица для съемок облачилась в строгий костюм алого цвета, состоящий из двубортного жакета оверсайз. В комплект к нему она выбрала бриджи – свободные брюки до колена.

«Образ Lady in red», — отметила стилист Валерии, которая помогла артистке с аутфитом.

Совсем недавно жена Иосифа Пригожина вернулась из длительного отпуска в Дубае. Первым делом она побывала в гостях у младшего сына Арсения Шульгина и его беременной жены, чтобы справить новоселье молодой пары.

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