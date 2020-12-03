«Ее образы запоминаются»: историк моды Александр Васильев оценил гардероб Валерии

Певица Валерия в свои 52 года имеет идеальную фигуру, внешность и чувство стиля. Звезда усиленно работает над тем, чтобы оставаться в тонусе, хотя многие поклонники подозревают свою любимицу в том, что она открыла секрет вечной молодости и не делится им ни с кем.

Так же считает и историк моды Александр Васильев. Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале разобрал стиль Валерии в авторской колонке для портала 7days. Эксперт отметил, что эстрадная дива грамотно «вытягивает» свой силуэт за счет правильных приемов. Кроме того, каким бы ни был наряд певицы – это всегда в десяточку:

«Ее образы запоминаются, а наряды вызывают немалый интерес», — отметил эксперт.

Единственное, на что советует Васильев обратить внимание Валерии – избегать ярких цветов, например, оттенков Барби и бирюзы. А также пожелал как можно дольше оставаться молодой и цветущей.

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