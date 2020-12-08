Почти три метра: сын Валерии с беременной женой показали, какую елочку нарядили дома

Арсений Шульгин похвастался не одной, а сразу двумя лесными красавицами.

Все ближе главный праздник зимы, и многие звезды с огромным нетерпением стараются приблизить его. Действенным способом стало украшение интерьеров новогодним декором и, конечно, же установка лесной красавицы – пушистой ели.

Нарядить новогодние елочки уже успели Филипп Киркоров, Кети Топурия, Татьяна Навка. Вслед за ними преобразили свои апартаменты и Арсений Шульгин с беременной женой Лианой. Младший сын Валерии снял на видео сразу две елочки, которые теперь украшают из зал и спальню.

«Просто посмотрите, какая у нас новогодняя атмосфера теперь дома! Вот такая елочка у нас стоит в зале, — показал Шульгин лесную красавицу. И подчеркнул: «Большая, 2 м 70, с подсветкой. Просто красота!».

Высокая и статная красавица с заснеженными ветками и мерцающим серебряным декором добавила сказочности в интерьер. «Точно так же выглядит спальня! Красота, правда?», — порадовался будущий отец.

Напомним, Арсений Шульгин женился на своей девушке Лиане в августе этого года. Сейчас молодые ждут первенца. Певица Валерия станет бабушкой впервые.

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