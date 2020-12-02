«Идеальный образ»: Водянова в кожаном пальто с мехом и высоких сапогах впечатлила стилиста

Наталья Водянова является одной из самых знаменитых российских супермоделей. Она живет в Париже с пятью детьми. Уже девять лет девушка строит отношения с миллиардером Антуаном Арно.

В этом году они планировали устроить пышную свадьбу, но из-за пандемии коронавируса ограничились росписью в мэрии. Даже от медового месяца пара отказалась. Модель заботится о наследниках, а также занимается своим фондом «Обнаженные сердца».

Большую часть времени Наталья проводит дома. Однако она всегда старается выглядеть безупречно. Вместо халатов девушка предпочитает носить платья. А с наступлением зимы она похвасталась новым образом.

Модель позировала в плюшевой шубе кремового цвета и алых брюках палаццо. Поклонники восхитились ее образом и вспомнили, как Водянова выбрала не менее элегантный образ год назад. В фан-аккаунте звезды появились кадры, где она гуляет по Парижу в кожаном пальто с меховой отделкой и поясом. Наряд дополняли высокие сапоги.

Подписчики восхитились красотой многодетной мамы и ее женственным луком. «Невероятно красивая вы», «Какая шуба», Просто леди«, «Как вам идут такие наряды», «Наталья просто олицетворение Парижа», «Когда есть стиль», «Самый элегантный монохром», — прокомментировали пост фанаты.

А для портала Teleprogramma.pro оценила ее образ стилист Элла Маковей.

«Черное кожаное пальто с поясом, широкий меховой воротник, остроносые сапожки — в этом сезоне многие модные дома черпают вдохновение в репликах 70-х. Celine, Gucci, даже Louis Vuitton. И конечно, Наталья не упустила случай сделать фотостилизацию. Высокая прическа а-ля Брижит Бардо, квадратные солнцезащитные очки, серьги-кольца — и получился идеальный образ с ноткой ностальжи», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция) и имеет высшее образование.

Смотрите также: