Как две капли: Пелагея показала подросшую дочь от хоккеиста Телегина

Таисии в этом году исполнилось три года.

Певица Пелагея и Иван Телегин вступили в брак четыре года назад, а в 2017 у них родилась дочь Таисия. О разводе пары стало известно в декабре прошлого года. Девочка живет со звездной мамой, но беспрепятственно встречается и с папой-хоккеистом. В своем Instagram артистка поделилась свежими снимками с подросшей Таисией. Фанаты отметили, что малышка, которой в этом году исполнилось три года, стала похожа на маму.

«Какие красивые! Какая кукла растет! Милашки! Самые прекрасные девочки!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что бракоразводный процесс Пелагеи и Телегина еще продолжается. Судебным разбирательствам помешала пандемия. В жизни артистки тем временем новые успехи. Недавно она получила звание народной артистки России.