«Тась, ты в школу уже готова идти?»: Пелагея показала подросшую дочь от Телегина

Артистка поделилась с фанатами видеороликом, на кадрах которого девочка пишет буквы и слова.

Три года назад Пелагея родила дочь хоккеисту Ивану Телегину. Пара рассталась, спортсмен ушел к другой девушке, а певица сама воспитывает наследницу и старается уделить ей как можно больше времени. В ее Instagram появился видеоролик, на котором они с Таисией изучают буквы и слова.

«Тась, ты в школу уже готова идти?» — спрашивает звездная мама у девочки, на что получает положительный ответ.

Стоит отметить, что в свои три года Таисия сама старается писать буквы и даже слова. Одним из них стало слово «Папочка». Над этим умилились и фанаты артистки.

«Прикольная! Умница и хохотушка, вся в маму! Солнышко! Чудо!» — писали пользователи Сети.

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