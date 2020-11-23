Ярко и модно: Барановская прошлась по центру Москвы в ультрамариновом пальто-халате

Отголоски домашних нарядов теперь все чаще можно увидеть в моделях верхней одежды.

Мода на бельевой стиль держится в трендах уже не один сезон, женщины все чаще делают ставку на удобство, и именно поэтому подобные стилевые направления живут долго. Об этом рассказывала Эвелина Хромченко на одном из шоу «Модный приговор».

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Теперь все реже можно понять границу между платьем-сорочкой и просто платьем, халатом-кардиганом или просто кардиганом. Однако разница все-таки есть — это материал из которого выполнен наряд. Домашняя одежда шьется из неброских, максимально мягких и комфортных тканей, а базовый гардероб формируется из более плотных дорогих материалов с выраженными элементами декора.

В одном из таких трендовых нарядов в бельевом стиле засветилась на прогулке в центре Москвы Юлия Барановская. Телеведущая примерила пальто-халат очень яркого ультрамаринового оттенка, который, к слову, тоже покорил сердца модниц в этом сезоне. Тренд-аналитик Максим Зарипов в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro называл его в числе самых актуальных.

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